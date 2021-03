La retenue collinaire de Piton Marcelin (350.000 m3) a été entièrement remplie lors du passage de la tempête Iman au large de la Réunion le week-end dernier. Concernant la retenue collinaire des Herbes Blanches, elle est passée en 12 heures de 50.000 m3 à 160.000 m3 de niveau d'eau. Cela représente donc 510.000 m3 d'eau stockée dans ces deux retenues. Nous publions ici le communiqué de la commune du Tampon. (Photos : ville du Tampon)

Si ces deux retenues, Piton Marcelin et Herbes Blanches, sont remplies, elles permettront, avec 750 000 m3 d’eau stockée, aux agriculteurs du Tampon d’avoir de l’eau en quantité suffisante pour la prochaine période de sécheresse.

Le maire du Tampon et son conseil municipal rappellent que l'eau devient de plus en plus précieuse dans le monde et que notre devoir est de ne pas la gaspiller. Il nous appartient à tous d'être très vigilants sur cette question.

