Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

La Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor) présentera ce samedi 20 mars à 14h30 à la Cité du Volcan au Tampon les objectifs du projet européen Life Biodiv'om lié à la protection de l'oiseau tuit-tuit. En partenariat avec la Seor, le projet Life Biodiv'om ambitionne d'augmenter la population de tuit-tuit à 55 couples dans l'île. Le tuit-tuit est l'oiseau le plus menacé de La Réunion et l'une des espèces d'oiseaux les plus en danger au monde. Seuls 41 couples ont été identifiés en 2020. (Photo : lifebiodivom)

