Le maire du Tampon, André Thien Ah Koon, accompagné de Mme Augustine Romano et de M. Enaud Rivière, respectivement vice-présidente et vice-président du Conseil départemental, et son Conseil municipal ont célébré le 75ème anniversaire de la départementalisation ce vendredi 19 mars 2021. Nous publions ici le communiqué de la ville du Tampon. (Photos : ville du Tampon)

Cette cérémonie, qui s'est conclue par un dépôt de gerbes, s'est déroulée sur le parvis de la mairie du Tampon en présence d'associations patriotiques et d'anciens combattants.



Le maire du Tampon a d'abord rendu hommage aux pères fondateurs de La Réunion département français, les députés Raymond Vergès et Léon de Lepervanche.



Le maire du Tampon a ensuite insisté sur la nécessité et l'urgence, 75 ans après l'égalité statutaire et institutionnelle, d'atteindre l'égalité du pouvoir d'achat. En effet, pour le 1er magistrat du Tampon, il n'est pas acceptable que la Réunion soit le département le plus pauvre de France.



Pour le maire du Tampon, les combats à mener, aujourd'hui, sont la lutte contre la pauvreté et celle en faveur de l'augmentation du pouvoir d'achat des Réunionnais, pour atteindre l'égalité avec la Métropole. En effet, le coût de la vie est à La Réunion au moins 20% plus cher qu'en Métropole.



Il faudra, pour atteindre cette égalité, nécessairement passer par une revalorisation et donc une hausse des revenus de base (SMIC, RSA, minima sociaux), sans remise en cause des droits acquis.