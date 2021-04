Publié il y a 43 minutes / Actualisé le Jeudi 15 Avril à 14H05

Les élections régionales et départementales sont auront lieu le dimanche 20 juin et le dimanche 27 juin2021. Pour pouvoir voter i faut être inscrits sur les listes électorales. La mairie du Tampon précise qu'il est possible de s'inscrire sur ces listes jusqu'au 7 mai. Toutes les modalités pour s'inscrire ou pour voter par procuration sont à retrouver ci-dessous (Photo d'illustraiton rb/www.ipreunion.com)

