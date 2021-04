Publié il y a 41 minutes / Actualisé le Lundi 19 Avril à 17H47

La journée défense et citoyenneté aura lieu le 3 mai 2021 à la salle des fêtes du 12ème km. "13 000 jeunes Réunionnais agé de 16 à 18 ans vont achever leur parcours de citoyenneté commencé au collège. Ce parcours en trois étapes, doit vous permettre d'être sensibilisé aux sujets de défense, de sécurité au sens large et vous ouvrir sur votre rôle de citoyen responsable et engagé dans la vie de votre pays sous quelque forme que ce soit" explique la mairie du Tampon. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La journée défense et citoyenneté aura lieu le 3 mai 2021 à la salle des fêtes du 12ème km. "13 000 jeunes Réunionnais agé de 16 à 18 ans vont achever leur parcours de citoyenneté commencé au collège. Ce parcours en trois étapes, doit vous permettre d'être sensibilisé aux sujets de défense, de sécurité au sens large et vous ouvrir sur votre rôle de citoyen responsable et engagé dans la vie de votre pays sous quelque forme que ce soit" explique la mairie du Tampon. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)