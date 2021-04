Suite au conseil municipal du Tampon, qui s'est tenu ce jour, samedi 24 avril 2021, voici les affaires adoptées durant la séance. Nous publions ici le communiqué de la ville. (Photo : ville du Tampon)

- Approbation du procès-verbal des séances du Conseil Municipal des samedis 27 février et 27 mars 2021

- Labellisation France Services de la Maison de Services du 23éme de la Plaine des Cafres (MDS)

- Transformation de la micro-crèche Bisounours en multiu0002accueil de 26 places

- Politique de la Ville – Attribution de subventions d'un montant de 44662€ aux associations dans le cadre de la politique de la ville

- Attribution d'une subvention à l'association Tennis Club du Tampon dans le cadre de l'Open de Tennis du Tampon

- Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS pour le soutien aux chantiers pour le logement social impactés par la crise sanitaire en 2020

- Évacuation des véhicules épaves de la commune

- Création d'emplois permanents

- Création d'emplois non permanents en Accroissement Temporaire d'Activité (ATA)

- Information rectificative sur la mise à disposition de personnel à France Éducation International (ex CIEP)

- Demande de garantie d'emprunt au profit de la SODEGIS pour la construction de 53 LLS - VEFA " Adjibi " au 23ème km - 78 logements sociaux



Le compte rendu sera en ligne sur le site de la ville ultérieurement.