Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Malgré un mois d'avril sous la grisaille et les averses, c'est avec satisfaction que les pluies de ces dernières semaines ont permis le remplissage des retenues collinaires des Herbes blanches et de Piton Marcelin. Les projets réalisés sont en cohérence avec les bénéfices de remplissage des ouvrages. Le maire du Tampon, André Thien Ah Koon, et le Conseil Municipal se félicitent de cette nouvelle qui bénéficiera aux agriculteurs tamponnais. (Photos : ville du Tampon)

