Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les médiathèques-ludothèques et médiabus du Tampon proposent une sélection de jeux pour petits et grands joueurs tout au long du mois de mai. L'entrée est libre et gratuite. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

