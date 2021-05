Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Le maire du Tampon et son conseil municipal, en présence de l'adjoint de la gendarmerie du Tampon, le président des Anciens combattants du Tampon, le président de l'Association interarmées et les nombreux présidents et porte-drapeaux, ont tenu à saluer ce samedi 8 mai 2021, nos héros morts au combat qui ont sacrifié leur vie pour la liberté" informe la mairie du Tampon (photo : mairie du Tampon)

