La ville du Tampon lance un appel à candidature pour une vente de fleurs pour la fête des mères. La mairie met à disposition des emplacements du domaine public le samedi 29 et dimanche 30 mai 2021 de 7h à 19h. Un dossier de candidature est à remettre à la ville avant le 25 mai 2021. Pous publions le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Lieu des emplacements mis a disposition :

- Avenue du Général de Gaulle (rond point de la poste jusqu'au premier rond point du lycée Roland Garros)

- SIDR des 400

- Plaine des Cafres

- Cimetières du Tampon (Bras de Pontho - Plaine des Cafres - Terrain Fleury)

Caractéristiques du dossier de candidature :

- Présentation du demandeur : nom, prénoms, adresse...

- A préciser l'activité principale.

- Matériels utilisés sur site , chapiteau de 3 x 3m2 : 9m2 et tables

Caractéristiques principales de la convention d'occupation du domaine public :

* Durée : 2 jours du 29 au 30 mai 2021

* Montant de la redevance : chapiteau 3 x 3 = 9m² 45,00 euros (5 euros / m2 / mois)

Respecter les lieux et le ramassage des déchets en fin de journée.

Conditions de participation à la procédure de sélection

Remettre un dossier complet :

- Un courrier de demande d'emplacement

- Être à jour du paiement des redevances d'occupation au titre précédentes manifestations communales

- Inscrit une des 3 chambrs consulaires (métiers, commerces ou agriculture)

- L'attestation d'assurance en responsabilité civile, année 2021

- La photocopie recto / verso de la piéce d'identité du demandeur et photo d'identité



Critères de sélection :

- Nature et qualité des produits proposés en rapport avec l'événement, fleurs coupées, orchidées, plantes vertes

- L'expérience ou des références professionnelles établies à l'occasion de la manifestations de même nature

- Visibilité du stand et qualité du produit

- Visibilité de la tarification

Les dossiers de candidature doivent être transmis avant le 25 mai 2021 par courriel ou remis contre récépissé / ou réceptionnés par voie postale, à l'adresse suivante : service marché forain, 256 rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon, au plus tard le 25 mai 2021.