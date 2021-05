Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Les inscriptions aux centres de vacances communaux débutent le lundi 31 mai 2021. Rendez-vous pouvez aux chapiteaux du 23ème km ou à celui de la SIDR des 400, de 8h30 à 14h30 jusqu'au mardi 1er juin 2021 pour inscrire vos enfants. D'autres inscriptions seront aussi disponibles du mercredi 2 juin au vendredi 4 juin 2021 de 8h30 à 14h30, à la salle de fitness du 23ème km et au service jeunesse de Terrain Fleury (ex OMS). Les Centres de loisirs sans hébergement du Tampon propose des activités du jeudi 15 juillet au mardi 3 août 2021 de 8h à 16h. La ville du Tampon vous demande de ramener votre stylo et de venir seul pour limiter le nombre de personnes sur le site. Le port du masque est obligatoire. Plus d'informations ci-dessous. (photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

