La plus grosse graine du monde, celle du "coco-fesse", a été plantée au Tampon ce mercredi 21 mai 2021, au parc des Palmiers. Cette graine de 6 kg provient du jardin botanique de Nong Nooch Tropical Garden, à Pattaya en Thaïlande. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon. (Photos : ville du Tampon)

Plus connu sous le nom de "coco-fesse", le Lodoicea maldivica est le palmier le plus spectaculaire de la famille des arécacées, il porte des fruits énormes et sa graine est la plus grosse du règne végétal, parfois plus de 20 kg. C'est une plante dioïque, comme notre latanier rouge, c'est-à-dire qu'il faut un pied mâle et un pied femme pour récolter des fruits.

Lodoicea maldivica est un des six palmiers endémiques des Seychelles, ce qui veut dire qu'à l'origine il n'existe que dans ces îles. Aux Seychelles seuls quelques milliers d'individus subsistent et depuis 20 ou 30 ans la population est strictement protégée.

Il aura fallu attendre près de huit ans pour atteindre la maturité et récolter les fruits, dont cette graine. Dans la littérature, on dit que la graine peut mettre un an pour germer, mais en fait, avec des graines fraîches et de bonnes conditions (chaleur de 30 degrés et humidité), la germination peut être obtenue en un mois environ.

Et une fois plantée il faut de la patience. Une fois en terre, il faudra attendre de 8 à 12 mois pour voir sortir (ou pointer) la lance de sa première feuille. La première feuille mettra de l'ordre de 8 à 9 mois pour se déployer et ce palmier va émettre une nouvelle feuille environ tous les deux ans.

Pour admirer un sujet adulte, ce sera environ une dizaine d'années d'attente. Et avant d'obtenir les premières fleurs, il faudra compter, en tout depuis la mise en terre, au minimum 20 années. et peut-être 10 de plus sachant que nous sommes au Tampon. A La Réunion, 3 graines ont été plantées, celle-là sera la 4ème sur l'île.