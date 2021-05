Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 11 heures

La ville du Tampon et les élu.e.s commémorent ce jeudi 27 mai 2021, la Journée nationale de la Résistance "en hommage à l'engagement des hommes et des femmes qui se sont levés contre l'occupant nazi et le régime de Vichy" indique la ville. Plus de photos sur le site de la mairie du Tampon. Retrouvez la vidéo de la commémoration sur la page facebook de la ville. (photos : mairie du Tampon)

La ville du Tampon et les élu.e.s commémorent ce jeudi 27 mai 2021, la Journée nationale de la Résistance "en hommage à l'engagement des hommes et des femmes qui se sont levés contre l'occupant nazi et le régime de Vichy" indique la ville. Plus de photos sur le site de la mairie du Tampon. Retrouvez la vidéo de la commémoration sur la page facebook de la ville. (photos : mairie du Tampon)