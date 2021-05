Suite au Conseil municipal, qui s'est tenu ce jour, samedi 29 mai 2021, voici ci-dessous les affaires votées durant la séance. Nous publions ici le communiqué de la ville du Tampon. (Photo : ville du Tampon)

Approbation du Compte Administratif de la Commune pour l’exercice 2020 Budget principal et budgets annexes

Pacte de solidarité territoriale (PST) 2ème génération du Conseil Départemental Approbation de la convention entre la Commune du Tampon et le Département

Attribution de subventions aux associations au titre de l'année 2021

Dénomination du stade du 17ème km: "Stade Jean-René Maillot"

Approbation du procès-verbal des séances du Conseil Municipal du samedi 24 avril et mardi 4 mai 2021

Compte de gestion du receveur municipal pour l’exercice 2020 (budget principal et budgets annexes)

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 (budget principal et budgets annexes)

Dotation de soutien à l’investissement public local 2021 Travaux de rénovation des sanitaires et travaux de sécurisation du groupe scolaire de Bras-Creux Approbation de l'opération et de son plan de financement

Régie d'exploitation d'irrigation en eau brute agricole du Tampon Modification des articles 2 et 3 des statuts

Service public d'irrigation en eau brute agricole du Tampon Approbation du règlement

Service public d'irrigation en eau brute agricole du Tampon Modification du contrat d'abonnement

Révision de la tarification de l'eau brute agricole du Tampon

Instauration d'un Point Relais Particulier Emploi à la Maison France Services du 23ème km Partenariat avec la Fédération des Particuliers employeurs (FEPEM)

Extension du complexe sportif Dijoux Carnot au 10ème km

Zone d'activités économiques du 14ème km

Réalisation d'une voie de liaison entre l'impasse Rodier et l'avenue de l'Europe à la ZAC Paul Badré

Réalisation d'une voie de liaison entre les rues Motais de Narbonne et du Général Lambert

Conclusion d'un bail civil entre la commune du Tampon et la SPL Sudec

Opération Didier Tronson – 88 logements sociaux Attribution d'une aide au profit de la SHLMR pour la résorption du déficit de l'opération Didier Tronson

Abrogation de la convention d'acquisition foncière n° 22 20 23 entre l'EPFR et la commune du Tampon pour l'acquisition de la parcelle bâtie cadastrée section ED n° 150 appartenant aux Epoux Técher Joseph Michel approuvée par la délibération n° 23-20201128 et approbation de la convention n° 22 20 23 nouvellement communiquée prenant en compte la superficie réelle établie lors d'un futur bornage

Création d'une commission consultative pour l'élaboration du règlement de voirie

Construction d'une crèche (Établissement d'Accueil de Jeunes Enfants) à la Plaine des Cafres

Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles du Tampon

Maintenance préventive et corrective des installations de désenfumage, de climatisation, de chauffage sur la commune du Tampon

Petits matériels de quincaillerie

Acquisition et livraison de matériels de restauration scolaire

Fourniture de denrées alimentaires, produits de réception et petits matériels divers

Approbation du dispositif " Accueil de Loisirs Sans Hébergement " pour les vacances scolaires de juillet/août 2021

Village Enfants 2021 Adoption du dispositif d'ensemble

Fête de la Pomme de Terre et promotion des produits du terroir Adoption du dispositif d'ensemble

Maisons, Jardins et Balcons Fleuris Organisation du concours 2021

Action de coopération entre la commune du Tampon et la commune de Brickaville Don de 3 000 livres

Action de coopération entre la commune du Tampon et la commune Urbaine de Toamasina (Tamatave) Don de 5 000 livres

Augmentation du temps de travail sur emplois permanents

Création d'un emploi permanent de médecin de prévention

Création d'emplois permanents

Création d'un emploi non permanent en Accroissement Temporaire d'Activité (ATA)

Création d’emplois non permanents dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif- Dispositif " accueil de loisirs sans hébergement " pour les vacances scolaires de juillet/août

Modification de la délibération n° 08-20210424 du 24 avril 2021 portant création d'emplois permanents

Autorisation de recrutement d’un vacataire

Contrôle des comptes et de la gestion de la commune du Tampon par la Chambre Régionale des Comptes de La Réunion portant sur les exercices 2015 et suivants Rapport de suivi des recommandations de la CRC

Le compte rendu sera en ligne sur le site de la ville ultérieurement.