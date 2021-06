Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

La ville du Tampon informe que des travaux de voiries seront réalisés entre le chemin Jean-Baptiste Huet et la rue Takamaka au Petit-Tampon à partir du mercredi 9 juin. Les travaux dureront 10 jours, de 9h à 12h et 12h30 à 15h. Plus d'informations ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

