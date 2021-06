Retrouvez ci-dessous les communiqués de la ville du Tampon relatifs aux travaux sur le réseau d'eau réalisés par Sudeau ce mercredi 9 et ce jeudi 10 juin 2021. Nous publions les communiqués de la ville du Tampon ci-dessous. (photo rb/www.ipreunion.com)

- Recherche de fuites -



Les équipes de Sudéau réaliseront des travaux de recherche de fuite située sur le chemin Frappiers.

Cette intervention nécessite l’interruption de la distribution en eau, le mercredi 9 Juin 2021 à partir de 22h, sur les secteurs suivants :

- chemin Frappiers partie basse

- chemin des joncques

- chemin Tiguet

Et toutes les voies adjacentes

La remise en service se fera progressivement dès achèvement des travaux le jeudi 10 juin 2021 à partir de 3h du matin.



- Amélioration et modernisation des équipements -



Sudeau procédera à des travaux d’amélioration et de sécurisation du réseau de distribution. Le renouvellement programmé des équipements hydrauliques est une opération visant à optimiser la qualité et la continuité de service aux usagers. Ces travaux nécessiteront l’interruption de la distribution en eau, le mercredi 9 juin 2021, sur les secteurs suivants :

- chemin Portail

Et toutes les voies adjacentes.

La remise en service se fera progressivement à partir de 13h.



- Amélioration et modernisation des équipements -



Sudeau procédera à des travaux d’amélioration et de sécurisation du réseau de distribution. Le renouvellement programmé des équipements hydrauliques est une opération visant à optimiser la qualité et la continuité de service aux usagers. Ces travaux nécessiteront l’interruption de la distribution en eau, le jeudi 10 juin 2021, sur les secteurs suivants :



- chemin Rosé Payet

Et toutes les voies adjacentes

La remise en service se fera progressivement à partir de 13h.



