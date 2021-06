La ville du Tampon lance un appel à candidature pour des emplacements du domaine public les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juillet 2021 de 10h à 17h sous le chapiteau à la SIDR des 400 dans le cadre des villages enfants. Vous pouvez déposer votre dossier jusqu'au 5 juillet 2021 à 16h. Plus d'informations dans le communiqué de la ville du Tampon que nous publions ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Caractéristique du ou des emplacements mis à disposition -

Adresse : Grand chapiteau à la SIDR des 400

Emplacements mis à disposition :

- Vente de gaufres, chichis, confiserie... : deux

- Vente de glaces : deux

- Restauration rapide (sandwiches, fritures, hamburgers ...) : un

- Restauration plats cuisinés : un

- Restauration : salade : un (sous réserve des directives préfectorales)

- Jeux d'adresse (types pêches aux canards) : un

- Vente de ballons, jeux enfantins : deux

- Manèges enfantins de types carroussel, manèges à chaînes, trampoline, ect (0 à 12 ans) : six

- Ballades à poney/chevaux : un

- Stands divers en rapport avec le thème (les enfants): quatre

- Constitution du dossier de candidature -

Présentation du demandeur : nom, prénom, adresse, catégorie d'emplacement sollicités, caractéristiques des produits commercialisés ou de l'activité proposée, matériels utilisés, dimensions du stand, tarifs appliqués, besoin en électricité ...

- Caractéristiques principales de la convention d'occupation du domaine public -

- Durée : trois journées

- Montant de la redevance : petites attractions, et manèges pour enfants : 25 euros l'emplacement/jour, camion bars et petits métiers de bouche : 12.50 euros le mètre linéaire, restaurants, bars et commerçants divers : 1.75 euros le m²/jour

- Conditions de participation à la procédure de sélection -

- Remettre un dossier complet au 5 juillet 2021 à 16h

- Être à jour du paiement des redevances d'occupation au titre de précédentes manifestations communales

- Critères de sélection -



- Variété et adaptation de l'offre tarifaire à tous les publics : quatre points

- Nature et qualité des produits proposés en rapport avec l'évènement (produits valorisant un savoir faire artisanal susceptible de donner lieu à des animations de démonstrations, origine des produits, adaptation à la thématique de la manifestation, respect des principes de développement durable et de commerce équitable) : 2 points

- L'expérience ou de références professionnelles établies à l'occasion de manifestations de même nature : deux points

- Déchets générés par l'activité : un point

- Qualité esthétique et visuelle du “stand” ou du matériel en cohérence avec la manifestation : un point

Les emplacements seront attribués suivant l'ordre décroissant de classement des candidatures établis sur la base des critères ci-dessus, jusqu'à épuisement des emplacements disponibles pour la catégorie concernée.

En cas d'égalité ne permettant pas l'attribution d'un ou plusieurs emplacements il sera procédé à un tirage au sort en formation collégiale.

- Date limite de remise des dossiers -

Les dossiers de candidature doivent être transmis par courriel ou remis contre récépissé ou réceptionné par voie postale, à l'adresse suivante :

Mairie du Tampon - Service Animation, 256 rue Hubert Delisle - BP449, 97839 Le Tampon



Le bon de participation est à télécharger sur le site de la ville du Tampon