La ville du Tampon organise l'édition 2021 du concours "Maisons, jardins et balcons fleuris" jusqu'au 13 août 2021. Le concours est ouvert aux habitants de la commune "disposant de maisons fleuries, fenêtres, balcons, terrasses, jardins visibles depuis la rue et qui ont à coeur de les fleurir" indique la mairie. Les élus du conseil municipal, les agents communaux et les membres de leur foyer ne peuvent y participer. Les candidatures sont à faire au secrétariat de la direction de l'environnement. Plus d'informations sur le site de la ville du Tampon. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

