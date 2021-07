Porté par la mairie du Tampon depuis plusieurs années, le projet de Parc du Volcan se dévoile aujourd'hui sous la forme d'un projet de "parc nature" au coeur de la commune. Le projet est soumis à concertation auprès du public. Celui-ci est invité à découvrir le contenu du projet du Parc et à s'exprimer à compter de ce jeudi 1er juillet 2021. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Le Tampon)

- Un parc de loisirs dédié au végétal et à la biodiversité -

D’une surface de 15 ha environ, situé sur l’axe écologique et naturel unissant le Piton de la Fournaise et le Piton des Neiges, le Parc du Volcan se structure autour de trois zones définissant des séquences ayant en commun le végétal et la biodiversité. Une première zone dite de découverte des plantes indigènes des Hauts et des Bas, incluant des serres et des itinéraires d’interprétations au sein des espaces végétalisés ; une zone ludique familiale comprenant des aires de repos, de contemplation, de pique-nique conviviales ; une zone à sensation rassemblant des activités de plein-air : tyroliennes, montgolfière en captif, vélo cross, pump track, toboggan, agrès sportif, jeux monumentaux en forme de volcan…



Des enjeux économiques et touristiques majeurs :



En prenant place au cœur des Hauts de La Réunion, le Parc du Volcan entend favoriser le développement touristique et économique du territoire, de part :

- La création d’emplois locaux

- La dynamisation et la valorisation d’activités de loisirs venant combler un manque d’infrastructure et d’équipement

- La protection des espaces agricole et remarquables

- La structuration économique des Hauts du Tampon.



L’avis du public au cœur de la démarche :



Encadré par la Commission Nationale de Débat Public (CNDP), la concertation qui débute ce 1er juillet 2021 a pour but de permettre au public:

- d’accéder librement aux informations concernant le projet de Parc du Volcan

- d’apporter des suggestions au porteur de projet

- d’être ensuite informé de la manière dont il a été tenu compte de ses propositions



- Une concertation publique, comment ça marche ? -



Le dossier de concertation est mis à disposition du public pendant une durée de trois semaines à l’hôtel de ville du Tampon, à la mairie annexe de La Plaine des Cafres, et à la mairie annexe de Trois Mares (aux heures habituelles d’ouverture au public), ainsi que sur le site de la mairie du Tampon : www.letampon.fr - onglet "Parc du Volcan". Le public est invité à s’exprimer sur le dossier et à consigner ses commentaires. Plusieurs réunions de quartier sont également prévues en parallèle.



La procédure est encadrée par deux garants chargés de veiller à la qualité, à la sincérité et à l’intelligibilité des informations diffusées au public ainsi qu’au bon déroulement de la concertation. Ils sont tenus à une obligation de neutralité.



A l’issue de la concertation, les garants rédigeront un bilan portant sur le déroulement de la concertation en précisant les arguments exprimés et les réponses du maître d’ouvrage aux questions posées tant en réunion publique, qu’en voie dématérialisée.



Infos pratiques :



Le téléchargement des documents suivants sont disponibles ici



- Dossier de concertation

- Dépliant synthétique du projet

- Bilan de la concertation préalable des tyroliennes

- Étude acoustique des tyroliennes



Voici les prochaines dates des réunions publiques :



- Samedi 10 juillet 2021 à 14h - Mairie annexe de la Plaine des Cafres

- Vendredi 23 juillet 2021 à 14h - Mairie annexe de la Plaine des Cafres