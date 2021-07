Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

En partenariat avec la ville du Tampon, le théâtre Luc Donat met en place des journées de sensibilisation autour du livre pour les enfants jusqu'à 10 ans et leurs parents. Ces quatre journées sont destinées aux habitants et habitantes du quartier du centre-ville, des Araucarias, de La Châtoire et de Trois-Mares. Au programme spectacles et ateliers autour du livre. Retrouvez toute la programmation ci-dessous. (Photo :DR)

