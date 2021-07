Le conseil municipal du Tampon s'est tenu ce samedi 17 juillet 2021, 31 affaires ont été adoptées. Le compte rendu complet sera prochainement en ligne sur le site de la ville. Nous publions ici le communiqué de la ville du Tampon. (Photo : ville du Tampon)

Suite au Conseil municipal, qui s'est tenu ce jour, 31 affaires ont été adoptées, les principales sont :

- Modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune du Tampon

- Approbation des nouvelles modalités des garanties d'emprunt de la Commune à réitérer au profit de la SHLMR

- Conclusion d'un contrat de prêt à usage entre la commune du Tampon et l'association AUDACE

- Partenariat entre la Commune du Tampon et l'Association Valorisation de l'Entre-Deux Monde (AV2M) afin de lutter contre les espèces invasives et la reconquête de la biodiversité sur le futur Parc du Volcan

- Déclaration de projet portant sur l'intérêt général de l'extension Parc des Palmiers de la commune du Tampon

- Adoption du dispositif sur l'organisation " Exposition artisanale et métiers d'art 2021 "



- Approbation du plan de financement en faveur du projet de modernisation et de rénovation de l’éclairage public

- Politique de la Ville, mise à disposition de locaux de la SIDR

- Adhésion de la commune du Tampon au groupement de commande porté par la CASUD

- Aménagement d'une halte routière à la Plaine des Cafres

- Aménagement d'une voie de liaison au 13ème km entre la route nationale et le chemin Chalet

- Voie d'accès à la future ZAE du 19ème km

- Prolongement d'une voie de liaison entre le chemin Raphaël Babet et la rue Montaigne

- Travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles du Tampon

- Adhésion au dispositif Opération de Revitalisation de Territoire (ORT)

- Organisation du Forum des associations 2021

• L'année 2020 a été une année critique en pluviométrie, avec plus de 50% de déficit.

L'eau agricole reste une priorité pour la commune du Tampon. En effet, ce sont 20 426 540,95 € qui ont été votés afin d'assurer et répondre aux besoins en irrigation des agriculteurs du Tampon. Ces financements validés concernent :

1/ Les travaux de la future retenue collinaire de Piton Sahales (350 000 m3)

2/ Les études de conception de la 4ème retenue collinaire Piton Mahot

3/ Les travaux d'interconnexion entre les différentes retenues et réservoirs (Piton Marcelin, Piton Sahales, Piton Mahot et Herbes Blanches)

4/ Les études et travaux d'aménagement de la ligne de refoulement de secours des Herbes Blanches

• Pour information, 3 affaires ont été portées à la connaissance du Conseil municipal et n'ont pas donné lieu à un vote :

- Rapport d'activité 2020 de la SPL Réunion des Musées Régionaux

- Rapport d'activité 2020 de la SPL Horizon

- Rapport d'activité 2020 de la SEMAC