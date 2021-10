Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

La Ville du Tampon, en partenariat avec Pôle Emploi et l'association AVE2M organisaient ce vendredi 8 octobre 2021 une séquence de remise de contrats aux 50 nouvelles recrues de l'association qui travailleront sur le site du futur parc du volcan. Ces dernières auront pour principales missions de lutter contre les espèces invasives, réimplanter progressivement des espèces végétales indigènes afin de renforcer la biodiversité du site, mener des actions de sensibilisation et entretenir les espaces de découverte et de pique-nique du site (Photo ville du Tampon)

