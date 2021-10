Le maire du Tampon André Thien Ah Koon et président de la Casud a tenu une conférence de presse ce vendredi 15 octobre 2021 pour faire le point sur les finances de la commune, l'eau potable et l'irrigation et les Florilèges. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon. (Photos : ville du Tampon)

• Finances de la commune

L’encours de dette de la Commune est passé de 75,6 millions d’euros en 2014 à 127,7 millions d’euros en 2021, soit une progression de 68,85 %, et une enveloppe de + 52 millions d’euros.

Sur la même période, ces différents prêts nous ont servi à réaliser + de 320 millions d’euros d’investissement. Il est important par ailleurs de souligner que la capacité de désendettement de la Commune s’établit à 6 ans alors que le seuil critique est de 12 ans.

Au regard de ce ratio, le Tampon se place en 1ère position face aux 4 plus grandes communes de l’île concernant sa solvabilité financière.

• Florilèges

Cette année, les Florilèges 2021 seront sous une forme allégée, l’évènement se déroulera uniquement sur le Parc Jean de Cambiaire : mise à l’honneur des horticulteurs.

Le prix d’entrée est de 2€ :

Sur le site, on pourra retrouver plus d’une soixantaine d’exposants :

• des ateliers pour les petits et les grands (fabrication bouquets de fleurs, atelier création instrument de musique en matière recyclé, ...),

• des spectacles (Pat’ Jaune, Médérice, Mickael Pouvin, et bien d’autres), • des démonstrations de diverses associations de la Commune.

Le prix d’entrée est de 10€ :

Il y aura également des conférences au sein de la médiathèque et pour la clôture de la manifestation, deux représentations du dernier spectacle de Johny Guichard au Théâtre Luc Donat. Afin d’accéder aux Florilèges et aux diverses activités, le pass sanitaire sera obligatoire.

• Eau potable et irrigation

Aujourd’hui avec les différents captages et les retenues géantes construites, le Tampon est une ville où le problème de l’eau est résolu. Le Tampon a de l’eau pour l’agriculture et pour les ménages.

"Cette bataille a commencé dans les années 80 avec le captage de la source du Pont du Diable. Mis en service par l’équipe municipale déjà conduite à l’époque par André Thien Ah Koon, le captage du Pont du Diable avait à son époque permis d’apporter la ressource en eau de façon satisfaisante dans les foyers du Tampon."

Mais avec l’augmentation progressive et régulière de la population du Tampon et le développement agricole, il a fallu trouver une nouvelle stratégie des ressources en eau.

Rappel des problématiques de l’eau: la Commune du Tampon présentait un déficit entre ses capacités de production et des besoins en eau, ce qui se traduisait par des coupures d’eau en période d’étiage (sécheresse forte).



Une première étape franchie pour satisfaire les besoins en quantité

Le Maire du Tampon et Président de la CASUD s’est attaché à relever ce grand défi : la bataille de l’eau, dans l’intérêt des familles tamponnaises. Avec la mise en service du captage de la source Edgar Avril, les Tamponnais sont maintenant assurés d’avoir de l’eau au robinet au moins pour les 30 années à venir, y compris en période sèche.



3 mars 2019 : Mise en service du captage de la Source Edgard Avril au Belvédère de Bois-Court

Avec la construction d’une nouvelle station de pompage, le captage de la source Edgar Avril vient combler un déficit de près de 6 000 m3 d’eau par jour, en complétant celui de la source du Pont du Diable, mis en service il y a 30 ans. Le captage de la source Edgar Avril permet aussi de délester la source des Hirondelles, qui pourra être utilisée pour les besoins des autres communes de la CASUD.

Coût du chantier du captage Edgar Avril : 74 millions d’euros

Une deuxième étape, l’amélioration la qualité de l’eau :

La bataille de l’eau concernant la quantité a été gagnée ! Le Tampon n’a et n’aura plus de problème concernant la quantité d’eau pour les 30 prochaines années.

La Commune du Tampon dépend en effet principalement de captages d’eau superficielle implantée dans le Bras de la Plaine et le Bras de Sainte Suzanne. Ces captages sont sensibles aux événements météorologiques qui peuvent conduire à une turbidité occasionnelle de l’eau du robinet, la rendant impropre à la consommation. Cette situation n’est bien évidement plus acceptable aujourd’hui et afin de garantir une qualité de l’eau toute l’année (y compris pendant les périodes de fortes pluies), la CASUD s’est engagée dans un programme de potabilisation de l’eau.

Le prochain défi pour la CASUD est maintenant une meilleure qualité de l’eau avec la construction en cours d’une unité de potabilisation, qui sera livrée en juillet 2022.





Cette unité permettra de traiter l’eau présente sur les captages superficiels du Pont du Diable, des Hirondelles, d’Edgar avril, des Puits du Bras de la Plaine et du Bras de la Plaine (SAPHIR) et desservira une population d’environ 78 000 habitants.

L’opération "Potabilisation Leveneur" fait partie de ce programme et ce projet consiste à construire une unité qui assurera le traitement de l’eau pour toute la partie basse du Tampon (les habitations situées sous la ligne du 17ème km environ) et du Syndicat des Hirondelles (Tampon -partie basse-, Saint-Pierre -Montvert- , Petite Ile -Charrier- et Saint-Joseph -Bel Air-).



Plusieurs chantiers sont nécessaires pour la mise en service de ce complexe de production d'eau potable

Projet en cours d'étude



L’implantation d’une future autre unité de potabilisation est prévue à Bois-Court (opération Payet GO) et permettra de desservir le reste de la commune (Plaine des Cafres).