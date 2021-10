Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Ce mercredi 20 octobre 2021, a eu lieu l'inauguration du Complexe sportif de Bérive, qui comprend la tribune du stade de football et le boulodrome de Bérive, en présence d'André Thien Ah Koon, Maire du Tampon, d'une délégation du Conseil Municipal, de conseillers départementaux et régionaux, ainsi que des clubs de football et de pétanque de Bérive.

Ce mercredi 20 octobre 2021, a eu lieu l'inauguration du Complexe sportif de Bérive, qui comprend la tribune du stade de football et le boulodrome de Bérive, en présence d'André Thien Ah Koon, Maire du Tampon, d'une délégation du Conseil Municipal, de conseillers départementaux et régionaux, ainsi que des clubs de football et de pétanque de Bérive.