La ville du Tampon a inauguré ce jeudi 21 octobre 2021 la Maison France services du 23ème km. Un service essentiel de proximité, pour permettre aux habitants d'effectuer leurs démarches d'emploi et administratives plus facilement. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon. (Photos : ville du Tampon)

- Contexte géographique -

Le secteur de la Plaine des Cafres est en plein essor. Plusieurs projets sont en cours (crèches, garderie, aire de jeux, etc.). Il possède aussi une richesse agricole, des élevages, des ruches.

Malgré une urbanisation qui se développe, il reste rural et se retrouve confronté à un problème d’isolement lié au réseau de transport : il est bien desservi au niveau de la route nationale (17ème Km, 19ème Km , 23ème Km) mais reste peu développé au niveau des écarts (Notre Dame de la Paix, 27ème Km, 28ème Km, La Grande Ferme).



- Problématique -

De par l’étendue du secteur, la mobilité joue un rôle primordial dans le projet de chaque personne. Les dispositifs de droits communs parmi les plus sollicités tels que : mais aussi les agences d’intérim, les centres de formation, sont inexistants ce qui ne facilite pas leurs démarches de recherche d’emploi et administratives. Cette problématique constitue un réel frein.

A cela s’ajoute, la fracture numérique. L’outil informatique étant devenu indispensable (toutes les démarches se font de plus en plus de façon dématérialisée). Les administrés n’ont pour la plupart pas de ressources donc pas les moyens financiers pour acquérir le matériel nécessaire (ordinateur et accès internet ).

La population de la Plaine des Cafres connaît des difficultés de déplacement vers les services, difficultés qui constituent des freins à l’accès aux droits, à l’insertion sociale et professionnelle.

- Objectif de la Maison France Services -



La Maison De Services (MDS) de la Plaine des Cafres a été créée dans le but d’offrir un service de proximité aux habitants de la Plaine des Cafres. L’objectif étant d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services pour tous les publics.

• Ouverture de la Maison France des Services : Octobre 2020

• Labellisation Maison France Services : 1er Janvier 2021



- L’offre de services -



L’offre de services de la Maison France Services du 23ème s’appuie sur le bouquet de services France Services afin de permettre une plus grande accessibilité des services publics, regroupés en un même lieu. Les publics accueillis peuvent bénéficier :





- Le partenariat de la Maison France Services -

Le partenariat nécessaire à la mise en œuvre du Bouquet de services, comprend ceux signataires de la convention-cadre de partenariat, tels que :





La Maison France Services correspond aux besoins repérés sur le secteur de la Plaine des Cafres et s’inscrit dans la dynamique du quartier. Le partenariat avec les acteurs du secteur ainsi que celui avec nos interlocuteurs référents fonctionnent de manière efficace.

Les remontées des partenaires ainsi que celles des administrés sont positives, la Maison France Services facilite les démarches, maintient le lien avec les administrations, le service de proximité est assuré et la contrainte du déplacement est moindre même si elle reste présente.

Les Cafriplainois y ont trouvé un lieu d’information, un espace où ils peuvent bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches, un espace de vie et de convivialité, de partage à travers les activités proposées.