André Thien Ah Koon, maire du Tampon, a dévoilé ce vendredi 12 novembre 2021 une plaque commémorative sur l'école de Champcourt qui porte désormais le nom de Paul Vergès. Un hommage rendu à "un visionnaire, une personne d'engagement, un grand homme politique" a déclaré le maire. (Photos : ville du Tampon)

Le maire André Thien Ah Koon était entouré des élus du Conseil municipal, en présence de Pierre Vergès et de sa famille, d'Elie Hoarau et sa femme Gelita, de Jacques Técher, maire de Cilaos. Tous ont rendu hommage à Paul Vergès, décédé il y a maintenant cinq ans jour pour jour.

L'école de Champcourt a été renommée Paul Vergès et une plaque commémorative a été dévoilée pour que "ce nom et l’homme qui l’a porté, ne demeure pas seulement une flamme brillante dans l’Histoire de La Réunion, mais un souvenir vivant dans le cœur de chacun et dans l’esprit de ceux qui nous succéderont" a déclaré le maire tamponnais.

