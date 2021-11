Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Lors de la Journée mondiale du diabète dimanche 14 novembre 2021, plus de 400 participants ont été accueillis au Parc des Palmiers pour une marche solidaire sous un beau ciel bleu et dans la bonne humeur. Retour en images sur "Le Tampon alon bouj ansamb", épisode 2. Rendez-vous le 18 décembre prochain pour l'épisode 3 ! (Photos : Bourbon Drone et Mairie du Tampon)

