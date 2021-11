Ce mercredi 23 novembre 2021 a eu lieu l'inauguration des tribunes du stade de Bras Creux, en présence d'André Thien Ah Koon, Maire du Tampon, et d'une délégation d'élus du Conseil Municipal (Photo ville du Tampon)

Cette tribune fait partie des 7 premiers chantiers lancés par la Municipalité, un projet de plus de 3 millions d'euros au total, qui, dans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale a participé à hauteur de 875 000 euros. Coût des travaux des tribunes du stade de Bras Creux : 454 520 euros



"La Municipalité entend continuer à doter la ville de structures toujours plus modernes et plus performantes permettant de poursuivre une démarche d’accès aux services, aux sports et aux loisirs pour le plus grand nombre" précise la commune.