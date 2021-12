Ce mercredi 1er décembre 2021 a eu lieu la pose de la première pierre de la résidence séniors Les Villages d'Or au Tampon. Cette résidence destinée aux retraités sera la première sur la commune tamponnaise et la 4e sur l'île (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Situé au 18 et 20 rue Jules Bertaut, la résidence Les Villages d'Or regroupeent de 78 logements T2 avec varangue, d'un Club-House à disposition des résidents qui sera animé par un régisseur afin de proposer des activités et favoriser le lien social entre les résidents et des commerces.

L'inauguration a eu lieu n présence d'André Thien Ah Koon, de Marie Estournet, présidente directrice générale Les Villages d'Or, de Thierry Ouillon, directeur général SIDR et des élus du conseil municipal du Tampon.

www.ipreunion.com / [email protected]