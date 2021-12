Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

La commune du Tampon organise un marché de Noël du samedi 18 décembre au mercredi au 22 décembre 2021 à la SIDR des 400. Au programme, un décor féerique entourés de sapins scintillants qui mèneront les enfants vers le père noël et ses lutins dans une ambiance festive grâce à la fanfare de Noël. Les enfants pourront profiter des animations et poster leurs courriers dans la boîte aux lettres du Père Noël. De 9h30 à 18h30. Entrée gratuite.. Port du masque et pass sanitaire obligatoires (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

