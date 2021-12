Publié il y a 27 minutes / Actualisé le Vendredi 24 Décembre à 11H58

La Tamponaise basket ball, la Tamponaise football, et la Tamponaise handball filles ont été félicitées par le maire du Tampon, André Thien Ah Koon, et son conseil municipal. Les performances des joueurs et joueuses ont été saluées. Les équipes ont remporté le trophée Réunion 2021, et le trophée Coupe de France océan Indien 2021.

