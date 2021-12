Publié le Mardi 28 Décembre à 15H39 / Actualisé le Mardi 28 Décembre à 15H45

La commune du Tampon rappelle les consignes à respecter autour du volcan, toujours en éruption. Celle-ci attire de nombreux spectateurs. Attention en cas de mauvais temps à ne prendre aucun risque et ne pas se déplacer sur le site du volcan, et attention à respecter scrupuleusement la signalisation et les aires de stationnement dédiées à Foc-Foc et au Pas de Bellecombe. (Photo : OVPF / PGHM)

La commune du Tampon rappelle les consignes à respecter autour du volcan, toujours en éruption. Celle-ci attire de nombreux spectateurs. Attention en cas de mauvais temps à ne prendre aucun risque et ne pas se déplacer sur le site du volcan, et attention à respecter scrupuleusement la signalisation et les aires de stationnement dédiées à Foc-Foc et au Pas de Bellecombe. (Photo : OVPF / PGHM)