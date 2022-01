Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

La ville du Tampon informe les habitant.e.s du lancement du Guichet numérique des autorisations d'urbanisme, un site en ligne et accessible 24h/24h et 7jours/7. Les administré.e.s pourront ainsi déposer leur demandes d'urbanisme à savoir certificat, permis de construire, d'aménagement, démolition... Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

La ville du Tampon informe les habitant.e.s du lancement du Guichet numérique des autorisations d'urbanisme, un site en ligne et accessible 24h/24h et 7jours/7. Les administré.e.s pourront ainsi déposer leur demandes d'urbanisme à savoir certificat, permis de construire, d'aménagement, démolition... Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)