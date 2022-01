Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 06 Janvier à 14H14

La ville du Tampon lance un appel à projet pour le contrat de ville pour l'année 2022. Le contrat de ville concerne différents quartiers à savoir ceux de la Châtoire, des Araucarias, de Trois-Mares et du centre-ville. Les porteurs de projet ont jusqu'au 1er février pour déposer leur dossier de candidature. Cette démarche vise à soutenir des initiatives innovantes afin de réduire les inégalités, de renforcer la cohésion sociale et d'améliorer l'attractivité et le cadre de vie de ces quartiers précise la ville du Tampon. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

La ville du Tampon lance un appel à projet pour le contrat de ville pour l'année 2022. Le contrat de ville concerne différents quartiers à savoir ceux de la Châtoire, des Araucarias, de Trois-Mares et du centre-ville. Les porteurs de projet ont jusqu'au 1er février pour déposer leur dossier de candidature. Cette démarche vise à soutenir des initiatives innovantes afin de réduire les inégalités, de renforcer la cohésion sociale et d'améliorer l'attractivité et le cadre de vie de ces quartiers précise la ville du Tampon. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)