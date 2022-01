Publié le Samedi 15 Janvier à 10H00 / Actualisé le Vendredi 14 Janvier à 17H12

A partir du lundi 17 janvier 2022, et pour une durée test de trois mois, le sens de circulation ou les priorités de passage de certaines rues du centre-ville seront modifiés, indique la mairie du Tampon. "L'objectif de ces travaux est de fluidifier la circulation, dynamiser le centre-ville et favoriser la mobilité des tamponnais et tamponnaise" précise la commune (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

