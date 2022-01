Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 6 heures

La ville du Tampon informe les administré.e.s des évènements présents ou à venir dans la commune. Pour le mois de janvier le centre de vaccination contre le covid-19 est ouvert dans la salle Raymond Lauret au 14ème km. Pour la culture, les expositions "Ti pa Ti pa" est visible à la médiathèque du Tampon et Regards croisés à la Cité du Volcan. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

