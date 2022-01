Le premier Conseil Municipal de l'année s'est tenu ce jour, sous la présidence du Maire du Tampon André Thien Ah Koon. Les 14 affaires portées à l'ordre du jour ont été adoptées. Nous mettons ci-dessous le communiqué de la mairie. (Photo d'illustration : mairie du Tampon)

Approbation du procès-verbal des séances du conseil municipal des :

- samedi 27 novembre 2021

- samedi 18 décembre 2021

- jeudi 23 décembre 2021

Subvention de fonctionnement à verser au centre communal d'action sociale :

Attribution d'une avance de 1.000.000 euros sur la subvention qui sera allouée au titre de l'exercice 2022. Le montant définitif de la subvention communale ne sera connu qu'au moment de l'élaboration du budget primitif du CCAS au titre de l'exercice 2022.

Acquisition du foncier cadastré AY n°472-473 appartenant à Madame Marie Géraldine Corré :

Cette propriété comprend le local loué par la Commune pour le bureau de Poste de Bras-Creux ainsi que les places de stationnement.

Garantie d'emprunt de la commune au profit de la SODEGIS pour la réhabilitation de 38 logements locatifs sociaux (Opération la Chapelle) au Petit Tampon.

Garantie d'emprunt de la commune au profit de la SODEGIS pour la réhabilitation de 83 logements locatifs sociaux (Opération Les Orchidées 1) à la Châtoire

Avenant n° 2 à la convention d'acquisition foncière n° 22 19 01 conclue entre l'EPFR, la SHLMR et la commune du Tampon pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section BH n° 1282



Marché de prestations intégrées pour la récolte et la transmission de diaspores de plantes indigènes à la Mairie du Tampon pour le projet Endémiel :

Le projet ENDEMIEL qui prévoit la plantation de plus de 70 000 plantes indigènes vise à favoriser les échanges entre les milieux naturels et les milieux urbains et péri-urbains. La Mairie du Tampon souhaite poursuivre le développement de pépinières communales et d'arboretums pour y parvenir. La protection de ce patrimoine doit donc être une priorité, tant pour sa valeur exceptionnelle à l'échelle de la planète, que pour le potentiel de développement qu'il représente pour son territoire.

Pour atteindre ses objectifs, la Commune du Tampon confie la récolte des diaspores de plantes indigènes à la SPL EDDEN.



Marché de prestations intégrées pour la cartographie, la géolocalisation et le suivi phénologique sur le Parc des Palmiers :

Le Parc des Palmiers se veut être un parc consacré aux palmiers de tous les continents. Ce parc, d'une surface de 20 hectares après extension, présentera une collection de 40 000 sujets, regroupant 1 250 espèces différentes.

Ce projet est inscrit dans une démarche durable afin de préserver la biodiversité et les paysages naturels de l'île qui sont particulièrement menacés.Dans le but de répondre aux attentes des missions régionales d'autorité environnementale (MRAe) concernant le caractère invasive de l'implantation des palmiers d'espèces exotiques sur le projet, la Commune s'est engagée à passer un marché afin d'élaborer le suivi des palmiers aux abords du parc.

Fourniture de matériaux de construction nécessaires à la réalisation de travaux de maintenance des bâtiments communaux.

Travaux d'aménagement de la cuisine du 14ème km – lot n° 2 : Équipements de cuisine

Modification n° 2 au marché n° VI2015.45



Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 28 octobre 2021 relatif au transfert de la compétence gestion des eaux pluviales ainsi qu'à l'attribution d'une compensation de 231 000 € versée à la Communauté d'Agglomération du Sud

Création de plusieurs emplois permanents

Création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat projet : la Commune du Tampon souhaite affecter le poste de conseiller numérique au bénéfice de la Direction Cohésion Sociale - Politique de la ville implantée au cœur du quartier prioritaire de la Châtoire. L'objectif de ce recrutement est d'accompagner et de soutenir les habitants dans leurs démarches administratives essentielles afin de réduire les inégalités sociales. La crise sanitaire actuelle a eue un effet révélateur sur les inégalités en matière d'accès au numérique.

Parc lé Ô lé LA- Saison 6 :

La Commune du Tampon organise la saison 6 du Parc lé Ô lé LA qui débutera exceptionnellement le deuxième week-end de Mars 2022 à Mars 2023. Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire et de la possibilité d'organiser les événements, le dispositif d'ensemble propose :

- le Salon Maison et Jardin

- Elégancia

- Salon de la Petite Enfance & de la Parentalité