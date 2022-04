La Commune du Tampon, l'Éducation Nationale et la Caisse d'Allocation Familiales continuent le dispositif Classe Passerelle pour la rentrée scolaire 2022-2023 dans une limite de 20 places à l'école Charles Isautier (Centre-Ville) et Edgard Avril (23ème Km). (Photo rb/www.ipreunion.com)

Dédiée aux enfants de 2 à 3 ans, la classe passerelle favorise la sociabilisation et une approche scolaire innovante en proposant un accompagnement personnalisé et une séparation en douceur des enfants et des parents.

L'enfant, de 2 à 3 ans, est pris en charge le matin en présence d'un parent et de l'équipe éducative (enseignant, ATSEM et Éducateur jeune Enfant).

L'après-midi est réservé aux parents pour des ateliers parentalités (ex. : contes, communication parent/enfant, atelier créatif, culinaire...).

Pour tous renseignements concernant les inscriptions : 0262 57 86 45

E-mail : [email protected]

Plus d'informations sur le site de la mairie du Tampon.