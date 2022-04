Ce lundi 11 avril 2022 a eu lieu la dénomination de l'école du 12ème km qui s'appelle désormais Roland Félix, informe la mairie du Tampon dans un communiqué publié ce mardi. L'inauguration a eu lieu en "en présence du maire du Tampon, André Thien Ah Koon, des élus du Conseil Municipal mais également de la famille et des amis de Monsieur Roland Felix, de ses anciens collègues et aussi anciens élèves qu'a eu lieu cet événement rempli d'émotions" dit encore la mairie (Photo mairie du Tampon)

"Roland Féleix est né le 2 juillet 1944 au Tampon. Ancien élève de l'école Normale Supérieur de Paris, il a été nommé à l'école du 12ème Km en août 1965, où il y restera toute sa carrière. Les témoignages de son fils Thomas et de Jean Max Hoarau, le dernier directeur avec lequel il a servi, saluent un homme passionné par son métier et son envie de transmettre à ses élèves les connaissances et le goût de l'apprentissage. C'est avec fierté que sa mémoire a été honorée" termine la mairie.

