Publié il y a 13 heures / Actualisé le Vendredi 15 Avril à 11H04

La ville du Tampon propose aux habitants du Bras Creux, du 17ème, de Pont d'Yves et des alentours, de découvrir des activités sportives gratuites proposées par la direction des sports de la mairie, les mardis et jeudis de 9h à 10h30. Ces activités sont réservés aux plus de 18 ans. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

