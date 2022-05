Publié il y a 33 minutes / Actualisé le Mercredi 27 Avril à 16H28

A l'occasion de la 25ème messe des motards qui aura lieu le dimanche 15 mai 2022, la ville du Tampon organise le samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 un week-end d'animation et de prévention routière à l'occasion du rassemblement des motards aux grands kiosques. Au programme : des départs de motos,un stand de prévention routière et voiture tonneau, de la restauration sur place, une exposition moto "lontan", une vente de motos, une location de motos, une vente de produits d'entretien... Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon. (Photo d'illustration - Ville du Tampon)

