Ce dimanche 8 mai 2022, la ville du Tampon organise la journée de l'Eïd à la place de la SIDR 400, à partir de 10h. Au programme : animations musicales, stands associatifs des différentes composantes de la communauté musulmane à la Réunion, expositions, découvertes culturelles et culinaires, calligraphie, tatouage henné, carrom, attractions jeunes publics, structures gonflables, concerts live... Nous publions ci-dessous le programme de la ville du Tampon. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

Présentation des stands:

• Association ACLAO, présentation de l’association et organisatrice du village de Eïd distribution de cadeaux tout au long de la journée

• Association AFGR, présentation de l’association avec découverte des tradition du gujarat Inde

Vêtements et accessoires traditionnels

• L'étoile de l'Orient, découverte de la gastronomie marocaine tajine, couscous et les pâtisseries maghrébines cornes de gazelle...

• Association Hiyari el Watoini, présentation de l’association découverte des traditions et gastronomies comoriennes

• Carrom, billard indien

• Expositions et ventes faits mains artisanales personnalisés

• Bara4, vente de briyanis et diverses pâtisseries

• Variétés orientales et délices 786, vente de repas et douceurs sucrés salés traditionnels

• Dall Pourris, découverte du dall pourris et ses carris…

• Hulwayat Confiserie, des bonbons à base de fruits halal

• Accessoires du monde Arabe

• Association Uaksir présentation de la communauté des kodjas de la Réunion

• 𝐂alligraphie arabe, démonstration de calligraphie

• La boutique de Sarah, vente de caftans marocains

• Tatouage de Mehendi, dessin de henné sur les mains

• Association Daoudjee Bohra, présentation de la communauté Doudjee Bohra de la Réunion

• Décoration Eid, vente de diverses objets personnalisés eïd

• Découvertes de produits cosmétiques et accessoires traditionnels du Maghreb

• Sweety Lili, pâtisseries indiennes

• Sur la route des épices, découverte épices et accessoires traditionnels

• Collectif AnDoMiNiPaVé, ateliers d’initiation à la calligraphie à partir de 11 ans, ados et adultes



Plateau artistique :

𝟏𝟒𝐡𝟐𝟎 : Discours du Maire du Tampon et des officiels

𝟏𝟒𝐡𝟒𝟓 : Association ACLAO, poème et chants musicales culturels par des enfants

𝟏𝟒𝐡𝟓𝟎 : Danse derviche tourneur par Wassila

𝟏𝟒𝐡𝟓𝟓 : Association Daoudi Bohra, chants traditionnels

𝟏𝟓𝐡𝟎𝟎 : Association UAKSIR, poème traditionnel

𝟏𝟓𝐡𝟎𝟓 : Danseuse orientale Krystal

𝟏𝟓𝐡𝟐𝟎 : Artiste Oumar Ali

𝟏𝟓𝐡𝟓𝟎 : Défilé Caftan

𝟏𝟔𝐡𝟎𝟓 : Association Hiyari el Watoini, chants et danses traditionnels comoriennes

𝟏𝟕𝐡𝟎𝟎 : Association Succès Music, chants et danses traditionnels touareg

𝟏𝟖𝐡𝟎𝟎 : Fin des animations et clôture du village Eïd

