Dimanche 15 mai 2022, la ville du Tampon accueille la messe des motards sur le site de Miel Vert. Pour l'occasion, la municipalité organise un rassemblement des motards aux grands kiosques de la Plaine des Cafres ainsi que des activités tout au long du week-end. Au programme: shows moto, karting, stand de prévention routière et voiture tonneau, déambulation de peluches géantes, restauration sur place, exposition "Moto Lontan", présence école de pilotage... Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon. (Photo d'illustration - Ville du Tampon)

Programme rassemblement des motards aux grands kiosques:

Samedi 14 Mai 2022:

- 9H30 : Départ devant le parvis de la Mairie du Tampon des motos anciennes... jusqu'aux grands kiosques

- 10H00 : Ouverture au public

- 10H00 : atelier de vulnérabilité 2 roues motorisées – coordination sécurité routière de la préfecture

- 10H45 : Mister moto

- 11h45 : show moto des jeunes champions

- 13H00 : Départ devant le parvis de la Mairie du Tampon des motardes “association toutes en motos”



- 13H30 - Retrouvez sur scène :

- Cédric Analyse

- Emilie IVARA

- Miane de fami mélody

- Jérome Payet

- Emiguel



- 13H30 : Départ des Grands Kiosques pour une visite touristique de la Plaine des Cafres en moto ( inscription 0692 85 58 44 )

-14H30 : PLL/ Junior ( DJ Sebb )

-15H30 : Kent'1 ( DJ M'SI )

-15H50: Kaf Malbar ( DJ Rikos )

- 17H15 : show moto des jeunes champions



Dimanche 15 Mai 2022

- 10H00 : Ouverture au public

- 11H00 : Body Painting avec Seb Body Art

- 13H30 : MIK'L ( DJ Luka )

- 14H30 : Kent1 ( DJ M'SI )

- 15H00 : St Unit/ Dangerous / Varaine Ben/ MC Box (VJ Awax/Dj Maxx )

- 16H00 : Diffusion du Grand Prix GP



• Gratuit tout le week-end :

Shows moto team No-Limite et le cascadeur Pierre Thierry (10H et 14H) et la Moto Wheeling

Karting à partir de 10 ans, Slalom Moto

Stand de prévention routière et voiture tonneau avec la BPBJ

“Village enfants” ( atelier maquillage, Sculpture sur ballons, Divers jeux )

Structures gonflables

Taureau Mécanique, Jeux vidéos

Déambulation de peluches géantes : Mickey, Minnie, Ourson, Stich, Olaf, Ariel, La reine des neiges, Lady Bug, Pat Patrouille, Sacha, Pikachu, Spiderman, Batman, Iron man, Bumblebee, Optimus Prime

Restauration sur place

Exposition “Moto Lontan”

Présence école de pilotage

Vente de Motos

Location de Motos

Vente de produits d'entretien

Vente d'équipements et d'accessoires

Exposition de peinture, de carbone et de coverin

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville du Tampon.