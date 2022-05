Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mercredi 11 Mai à 11H02

L'exposition artisanale et métiers d'arts aura lieu le 21 et 22 mai 2022 à la SIDR des 400 au Tampon, entre 9h à 18h. Ateliers créatifs, structures gonflables et animations musicales sont à l'affiche.

L'exposition artisanale et métiers d'arts aura lieu le 21 et 22 mai 2022 à la SIDR des 400 au Tampon, entre 9h à 18h. Ateliers créatifs, structures gonflables et animations musicales sont à l'affiche.