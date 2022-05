Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le mercredi 1er juin 2022, un spectacle marquera la conclusion du projet " Musique et théâtre : jouer ensemble pour se construire une identité européenne commune ". Un projet porté par le collège du 14ème km au Tampon, en partenariat avec avec l'école Salésienne de Lodz en Pologne, et le groupe scolaire Paula Nogeira d'Olhao au Portugal. Après s'être rendu à la rencontre de leurs correspondants, en mars dernier au Portugal et en avril en Pologne, les collégiens tamponnais accueilleront cette fois leurs camarades étrangers au théâtre des Sables à l'Etang-Salé, à 18 heures.

