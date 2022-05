Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

A partir de ce mardi 23 mai 2022, et jusqu'au 1er juin, les habitants des quartiers prioritaires du Tampon peuvent venir découvrir les métiers du spectacle tous les jours entre 9h et 12h, entre le théâtre Luc Donat et le LAB les Agités du bokal. L'activité est encadrée par des artistes et des professionnels.

