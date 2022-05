Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 34 minutes

Alors que les élections législatives se rapprochent, la présidente de Région Huguette Bello plaide pour une union de la gauche réunionnaise. "Il faut qu'il y ait une union de la gauche. Nous avons eu un rassemblement à gauche pour les Régionales, et nous avons gagné" a-t-elle affirmée, interviewée par Imaz Press Réunion. "Et donc il faut qu'il y ait aussi un rassemblement des gauches pour les législatives, pour que nous puissions travailler sérieusement et porter les revendications des Réunionnais et des Réunionnaises" a-t-elle ajoutée.

Alors que les élections législatives se rapprochent, la présidente de Région Huguette Bello plaide pour une union de la gauche réunionnaise. "Il faut qu'il y ait une union de la gauche. Nous avons eu un rassemblement à gauche pour les Régionales, et nous avons gagné" a-t-elle affirmée, interviewée par Imaz Press Réunion. "Et donc il faut qu'il y ait aussi un rassemblement des gauches pour les législatives, pour que nous puissions travailler sérieusement et porter les revendications des Réunionnais et des Réunionnaises" a-t-elle ajoutée.