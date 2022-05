Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le mouvement "Avec vous" du Président Emmanuel Macron annonce ses candidats pour les législatives. Dans cette "première vague", la majorité présidentielle annonce les candidats investis pour le scrutin dans les Outre-mer. A La Réunion il s'agit de Bachil Valy et Laurent Virapoullé. Les candidats Audrey Fontaine et Eric Leung sont, eux, soutenus par la majorité présidentielle. Aucun candidat ne sera présenté dans la 1ère et la 4ème circonscription. (Photo d'illustration AFP)

Le mouvement "Avec vous" du Président Emmanuel Macron annonce ses candidats pour les législatives. Dans cette "première vague", la majorité présidentielle annonce les candidats investis pour le scrutin dans les Outre-mer. A La Réunion il s'agit de Bachil Valy et Laurent Virapoullé. Les candidats Audrey Fontaine et Eric Leung sont, eux, soutenus par la majorité présidentielle. Aucun candidat ne sera présenté dans la 1ère et la 4ème circonscription. (Photo d'illustration AFP)