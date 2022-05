Le mercredi 11 mai, Monique Orphé candidate de la sixième circonscription a déroulé son programme devant bon nombre de militants. Pour la candidate du Parti Socialiste, il est important de porter au plus haut la voix des Réunionnaises et des Réunionnais avec son suppléant Jean-François Ramassamy lors des élections qui auront lieu le 12 et 19 juin prochain. Un programme déroulé à quatre semaines des élections législatives (Photo : ef/www.ipreunion.com).

C'est à la salle Candin que l'actuelle conseillère départementale a défendu ses idées le mercredi 11 mai devant plus d'une cinquantaine de militants de la première et de la dernière heure. Entourée par plusieurs personnalités politiques dont Gilbert Annette, ancien Maire de Saint-Denis et actuel conseiller municipal de la Ville, la candidate pose les principaux axes de son programme qu'elle souhaite porter au niveau national une fois à l'hémycicle si elle est élue.

Selon la candidate, et par ailleurs ancienne députée, "nous avons l'impression que la Réunion n'a pas été défendue au bout de cinq ans". Elle reprend qu'il ne suffit pas de prendre la parole à l'Assemblée Nationale. "Il faut faire des propositions pour que les intérêts des Réunionnais soient défendus", poursuit-elle. En effet, la santé, l'emploi, la jeunesse, l'économie ou encore l'éducation sont au cœur du programme de Monique Orphé et de son suppléant, Jean-François Ramassamy.

- Emploi et économie locale -

Elle souhaite soutenir l'emploi grâce à plusieurs leviers. A commencer par le rétablissement de l'"Emploi Sénior" pour les plus de 50 ans. Ainsi, pendant cinq années ces personnes pourront avoir une situation avant d'atteindre l'âge de la retraite. Il y a également la question des aides sociales en faveur des travailleurs modestes. Ensuite, vis-à-vis de l'emploi pour les jeunes, Monique Orphé veut leur faire "mettre le pied à l'étrier" avec la mise en place d'un vrai parcours professionnel pour une insertion plus durable. Cela va passer par une réforme du Service Civique, une exonération des impôts sur les revenus pendant deux ans aux jeunes qui commencent à construire leur projet de vie et proposer des bourses pour ceux qui se lancent dans l'aventure de l'entreprenariat. Car selon elle, à l'heure actuelle "c'est la croix et la bannière pour monter ses projets". De plus, elle souhaite accompagner les entreprises en particuliers ceux de l'Est pour les aider à s'installer, notamment.

- Pourvoir d'achat -

Concernant le pouvoir d'achat, Monique Orphé veut le soutenir avec la revalorisation des retraites, l'extension du chèque énergie vers le gaz par exemple. Et enfin elle voudrait bloquer le prix des loyers qui ne cesse d'augmenter suite à l'inflation que l'on vit actuellement. "Les personnes peuvent être bloquées et se retrouvent alors sur-endettées. Elles préfèrent se nourrir plutôt que de payer leur loyer", poursuit la candidate de la sixième circonscription.

- Education -

Elle veut offrir une éducation gratuite pour tous les marmailles. Monique Orphé souhaite également leur permettre d'accéder gratuitement à diverses activités culturelles proposées sur le territoire. Une fois élue, elle défendra par ailleurs l'extension du pass culture dès le collège pour que les enfants puissent bénéficier d'une ouverture d'esprit. "Il faut aller défendre ça. L'école d'hier n'est plus l'école d'aujourd'hui. Il faut aussi instaurer un climat de sérénité et d'égalité".

- Santé -

L'ancienne députée, souhaite qu'il y ait des spécialistes autour du "fléau qu'est le diabète". Mais aussi ceux pour la santé mentale ou encore l'alcoolisme. "Il faudra faire de la prévention auprès des personnes âgées mais aussi dès le plus jeune âge".

- Égalité Femme/Homme -

Un autre volet important tient à coeur à l'ex-députée. L'égalité entre les sexes. Anciennement membre de la commission en charge de cette problématique à l'Assemblée, elle compte bien travailler autour de toutes les formes de violences faites aux femmes mais aussi aux hommes en passant par la sensibilisation. "Il faut que les enfants témoins aussi des violences puissent être reconnus comme victimes de violences pour qu'on puisse ensuite l'aider à se reconstruire." L'égalité salariale fait également parti de son programme pour le prochain mandat.

En se présentant à ces élections, la candidate de la sixième circonscription veut montrer au Gouvernement que La Réunion "existe et que l'on n'est pas des Français de seconde zone. On doit avoir les mêmes moyens que les autres voire même plus avec des mesures adaptées".

Elle s'est également exprimée sur l'union de la gauche lors du second tour des élections. Un acte important face à une extrême droite montante.

