En vue des élections législatives, le groupe La France insoumise présente les candidats du "rassemblement réunionnais" après une série de discussions. Des alliances qui suivent celles effectuées en Métropole entre LFI, EELV, le PCF et le PS, dans le cadre d'une "Nouvelle union populaire écologique et sociale" (le NUPES). Les binômes proposés à La Réunion sont issus de LFI, du PLR, du PS ou encore de EELV. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

LISTE DES CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT REUNIONNAIS :



Circonscription 1 : Philippe NAILLET/Valérie PAYET (PS)

Circonscription 2 : Karine LEBON / Henry HYPOLYTE (PLR)

Circonscription 3 : Alexis CHAUSSALET/ Nadine MAREE (FI / PLR)

Circonscription 4 : Emeline K/BIDY / Jean Bernard MARATCHIA (PROGRES)

Circonscription 5 : Jean Hugues RATENON / Laetitia SIDAT (RE974 / FI)

Circonscription 6 : Frédéric MAILLOT / Leila LANGENIER (PLR)

Circonscription 7 : Perceval GAILLARD/ Geneviève PAYET (FI/ EELV)



"Je salue le travail accompli par les uns et les autres pour aboutir à cette liste de candidats du rassemblement qui ont reçu ce jour l’investiture de la FI. Ces candidats intègreront l’intergroupe de la nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES)" indique Jean-Hugues Ratenon, député sortant et candidat à sa succession.

www.ipreunion.com / [email protected]